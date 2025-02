As 10 músicas mais ouvidas de Justin Timberlake no streaming

Justin Timberlake, um dos artistas mais notáveis de sua geração, comemorou 44 anos no último dia de janeiro. Ele começou a carreira ainda jovem, mas foi no NSYNC que ganhou projeção mundial.

Após o sucesso com a boyband, o cantor seguiu carreira solo e lançou álbuns icônicos como Justified e FutureSex/LoveSounds, consolidando-se como um dos nomes mais conhecidos do pop.

Além de brilhar na música, Timberlake também se destacou no cinema. Seu primeiro papel de grande destaque foi em Alpha Dog (2006), seguido por atuações em filmes como A Rede Social (2010), no qual interpretou o cofundador do Facebook, Sean Parker, e O Preço do Amanhã (2011). O artista ainda explorou a comédia romântica em Amizade Colorida (2011) e mostrou versatilidade como dublador, emprestando sua voz para personagens em Shrek Terceiro e Trolls.

Para celebrar o aniversário do astro, a plataforma de streaming Deezer preparou uma lista com seus maiores sucessos, onde figuram Mirrors, What Goes Around.../...Comes Around e Can't Stop The Feeling!, que estão entre as mais ouvidas na plataforma.

As cidades brasileiras que mais escutam o cantor incluem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com um público predominantemente masculino (67,77%) e na faixa etária de 26 a 35 anos.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Justin Timberlake na Deezer:

1.Mirrors

2.What Goes Around.../...Comes Around (Interlude)

3.What Goes Around...Comes Around (Radio Edit)

4.My Love (Single Version)

5.Say Something (feat. Chris Stapleton)

6.Mirrors (Radio Edit)

7.Cry Me A River

8.CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS")

9.Selfish

10.Love Never Felt So Good