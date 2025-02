Elton John e Brandi Carlile lançam novo álbum em vinil

O lendário cantor, compositor e pianista britânico Elton John anunciou na última quarta-feira (5) o lançamento de seu novo álbum Who Believes in Angels? em parceria com a artista Brandi Carlile. O disco também ganhou uma edição especial e limitada em vinil de três cores pela Universal Music, via EMI, já disponível no site oficial do produto pelo valor de US$ 37,99 (cerca de R$ 219 no câmbio atual. Taxas podem ser aplicáveis. Produto importado).



Who Believes in Angels? foi escrito e gravado ao longo de 20 dias e conta com composições elaboradas por Elton John e Brandi Carlile com o colaborador de longa data Bernie Taupin e Brandi contribuindo com letras, e o produtor e co-escritor Andrew Watt que também atua como produtor, mediador e canal criativo.

Ambos os artistas são apoiados por uma banda de músicos de classe mundial composta por Chad Smith, Pino Palladino e Josh Klinghoffer.

Nesta edição limitada em vinil, Who Believes in Angels? conta com um disco de vinil nas cores vermelho, amarelo e azul, um livreto de 16 páginas com notas de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt e Bernie Taupin, além de letras e fotos das sessões de estúdio e uma capa dobrável com acabamento UV brilhante com fotografia do icônico artista visual David LaChapelle.

O álbum, que será lançado no dia 4 de abril de 2025, já se encontra em pré-venda.

Confira o conteúdo completo de Who Believes in Angels?, de Elton John e Brandi Carlile:

Lado 1

1. The Rose Of Laura Nyro

2. Little Richard’s Bible

3. Swing For The Fences

4. Never Too Late

5. You Without Me

Lado 2

6. Who Believes In Angels?

7. The River Man

8. A Little Light

9. Someone To Belong To

10. When This Old World Is Done With Me