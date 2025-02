Marcelo D2 lança o 2º volume do 'Manual Prático do Novo Samba Tradicional'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O samba se reinventa mais uma vez pelas mãos de Marcelo D2, que transforma memória e inovação em música com o segundo volume de sua quadrilogia, o Manual Prático do Novo Samba Tradicional. Intitulado Volume 2: Tia Darci, o álbum é uma homenagem íntima e cheia de alma, onde os tambores do passado encontram a batida eletrônica do presente, e histórias pessoais se tornam versos que ecoam no coletivo. É uma celebração do samba como patrimônio vivo, carregado de ancestralidade e modernidade.

Disponível para audição no link, o álbum é o segundo de quatro discos que serão lançados até o Carnaval de 2025. Cada volume do projeto busca aprofundar a relação e o olhar únicos de Marcelo D2 sobre o samba, refletindo tanto sua trajetória pessoal quanto o impacto coletivo do gênero.

“Estou seguindo o meu caminho à serviço do samba, o que mais quero é me aproximar cada vez mais do público, deixar geral entrar e ficar por dentro do que rola durante o processo de criação, como chegamos até aqui. O público é grande parte do Novo Samba Tradicional, tem que chegar junto, eu sou uma ferramenta”, destaca Marcelo D2.

Marcelo D2 e o Manual Prático do Novo Samba Tradicional

O Manual Prático do Novo Samba Tradicional é uma série de quatro discos idealizada por Marcelo D2 e Luiza Machado, com o objetivo de revisitar o samba sob uma ótica contemporânea. Cada volume da quadrilogia busca explorar diferentes nuances do gênero, integrando elementos tradicionais a novas experimentações sonoras. Volume 2: Tia Darci reforça o compromisso de Marcelo D2 com a valorização das raízes do samba de mãos dadas à inovação, trazendo ao público uma experiência musical rica em emoção e criatividade.

O projeto também celebra as memórias e a influência cultural das pessoas que marcaram a vida do artista, como sua Tia Darci, destacando a importância do legado familiar e comunitário no desenvolvimento do samba como expressão cultural brasileira.

Os próximos volumes do Manual estão previstos para serem lançados ao longo de nos próximos meses, culminando no encerramento da série até o Carnaval de 2025, consolidando o projeto como uma das principais iniciativas de Marcelo D2 em sua jornada artística.

Confira o conteúdo completo de Vol. 2: Tia Darci e ouça o álbum abaixo:

1.Nascente da paz (com Fundo de Quintal)

2.Delegado Chico Palha

3.Fim da tristeza (com Marcelinho Moreira)

4.Interlúdio

5.Batucada

6.Meu nome é favela

7.A maldição do samba