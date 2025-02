Festival Bangers Open Air divulga sua grade de horários

O Bangers Open Air, que acontecerá nos dias 2 (Warm-Up), 3 e 4 de maio, no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, acaba de anunciar a grade oficial de horários de apresentação das bandas para a edição deste ano do festival. Agora, com os horários revelados, é hora do público se programar para aproveitar ao máximo os três dias de evento com muita música e experiências inovadoras como “signing session” com os artistas e a feira medieval, entre tantas outras.

Entre os grandes nomes do festival, estão W.A.S.P., Doro e Avantasia, uma das atrações mais pedidas pelo público. Além disso, o evento também contará com as bandas Powerwolf, Sabaton, Lacrimosa, Vader, Municipal Waste, We Came As Romans e a banda solo de Kerry King após o fim do Slayer.

Para o Warm-Up, ninguém menos que a rainha do metal, Doro, os dinamarqueses do Pretty Maids e o mestre das quatro cordas e uma das vozes mais influentes do rock clássico, Glenn Hughes, completam o line-up da edição de 2025. Também estarão presentes Dream Spirit da China, Pressive do México, muitas outras atrações internacionais, além de grandes nomes brasileiros como Hibria (RS), Malefector (BA), Black Pantera (MG) e Carro Bomba (SP).

Os ingressos para o Bangers Open Air

Os ingressos estão disponíveis de forma online, através do Clube do Ingresso. O ingresso solidário do GRAACC está disponível até o dia 8 de fevereiro, no valor de R$ 565,00 por dia, com doação de R$ 20,00 à instituição já inclusa.



OBS: Crianças de até 10 anos de idade não pagam entrada.

Confira as datas do festival com as bandas que tocarão em cada dia:



SÁBADO, 3 DE MAIO 2025



Sabaton

Powerwolf

Saxon

Kamelot

Lacrimosa

Sonata Arctica

Municipal Waster

Dark Angel

Ensiferum

H.E.A.T.

Burning Witches

Dynazty

Viper

Matanza Ritual

Dream Spirit

Carro Bomba

Pressive

Malefactor

Gloria Perpétua

Válvera

School Of Rock

New Blood



DOMINGO, 4 DE MAIO



Tobias Sammet's Avantasia

W.A.S.P.

Kerry King

I Prevail

Knocked Loose

We Came As Romans

Paradise Lost

Nile

Haken

Vader

Lord Of The Lost

Beyond The Black

Dorsal Atlântica

Black Pantera

Hibria

Maestrick

Hatefulmurder

Warshipper

The Heathen Scythe

Ready To Be Hated

Ronnie James Dio Tribute



WARMP-UP - SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO



Glenn Hugues

Doro

Pretty Maids

Armored Saint

Dogma

Kissin' Dynamite