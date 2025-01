Álbum 'Paratodos', de Chico Buarque, é relançado em vinil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Lançado originalmente em 1993, O álbum Paratodos, de Chico Buarque retorna ao formato vinil em uma edição especial pela Rocinante Três Selos. Com participações marcantes de Tom Jobim e Gal Costa, o disco reafirma sua relevância na história da música brasileira. As vendas estão disponíveis exclusivamente no site da Rocinante.



Paratodos reflete a diversidade de influências musicais de Chico Buarque, trazendo canções que exploram temas como relações humanas, memória e identidade cultural. Destaques do disco incluem Paratodos, uma homenagem a Tom Jobim e outros artistas brasileiros; Futuros Amantes, com sua poesia atemporal; e Biscate, que conta com a voz de Gal Costa e aborda relações amorosa, infidelidade e ciúmes com ironia e profundidade.

Em Piano na Mangueira, Tom Jobim faz sua última parceria com Chico, celebrando o samba e a Estação Primeira de Mangueira.

O disco também apresenta colaborações com Francis Hime (Pivete) e Luiz Cláudio Ramos (Outra Noite), além de canções da parceria prolífica com Edu Lobo, como Choro Bandido e Sobre Todas as Coisas.

Entre as várias preciosidades de Paratodos, as fotos de perfil e de frente são do fichamento de Chico Buarque na polícia, em 1961, quando ainda menor de idade foi detido por praticar uma travessura comum à juventude transviada paulistana da época: roubar carros para passear pela cidade até que acabasse a gasolina. O caso foi parar até no jornal Última Hora, que publicou uma foto do jovem Chico com um amigo e a seguinte manchete: “Pivetes Furtaram um Carro: Presos”. Segundo Zuza Homem de Mello, foi a primeira vez que Chico apareceu na imprensa.

“Álbum excelso e de impacto na música brasileira do fim do século 20, Paratodos apresentava o Chico que o Brasil amava desde sempre em Futuros Amantes, Romance, Tempo e Artista e De Volta ao Samba — imbuído da sedutora descontração dos seus versos, além de leveza, ironia e inteligência comuns em sua trajetória lírica. No tema de encerramento, A Foto da Capa, Chico descreve com perfeição a situação exata que gerou a sua foto que ilustra a capa de Paratodos, um projeto gráfico assinado pelo próprio artista", define Bento Araújo, jornalista que assina o texto do Obi que acompanha o vinil.

Paratodos chega em edição especial com vinil amarelo 180g, encarte com letras das músicas e um texto exclusivo do jornalista e escritor Bento Araújo. O projeto gráfico, que destaca a capa icônica assinada pelo próprio Chico, é acompanhado de um obi e todas as 12 faixas originais.

Confira o conteúdo completo de Paratodos, álbum de Chico Buarque, em vinil:

Lado A

1. Paratodos

2. Choro Bandido

3. Tempo e Artista

4. De Volta ao Samba

5. Sobre Todas as Coisas

6. Outra Noite

Lado B

1. Biscate (participação de Gal Costa)

2. Romance

3. Futuros Amantes

4. Piano na Mangueira (participação de Tom Jobim)

5. Pivete

6. A Foto da Capa