Aclamado compositor mineiro Marcos Almeida encerra turnê com show em BH

Marcos Almeida levou suas canções para as principais capitais do Brasil em uma turnê vitoriosa: a Tour 2024 - A Despedida. A série de shows vai encerrar o ano no lugar mais especial para o artista, sua casa.

O cantor e compositor mineiro se apresentará neste domingo (15), no Cine Theatro Brasil, em Belo Horizonte. A apresentação será no formato one-man-band, com hits da carreira, hinos populares da música brasileira e faixas inéditas do seu novo álbum.

Seus mais conhecidos sucessos, como Sê Valente e Vem me socorrer, que fizeram parte da trilha sonora da novela Vai na Fé da Rede Globo, também fazem parte do espetáculo, que carrega o cheiro do mar, o sol e a brisa da música brasileira tecida na esperança.

“A nova turnê embala e une todos os projetos que venho trabalhando nos últimos tempos. Quero juntar minhas criações artísticas, releituras e novas composições, representando esse momento especial da minha carreira”, pontua o músico.

Marcos Almeida

Cine Theatro Brasil

Data: 15 de dezembro

Endereço : Av. Amazonas, 315 – Centro / Praça Sete – Belo Horizonte - MG

Abertura dos portões: 17h

Classificação etária : Livre.

Ingressos

https://www.eventim.com.br/artist/marcos-almeida/