O crescimento de Kendrick Lamar com o seu novo album

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

No dia 22 de novembro, o rapper Kendrick Lamar lançou de surpresa seu novo álbum intitulado GNX e produzido por Jack Antonoff, mesmo produtor dos álbuns de Taylor Swift. Só na plataforma de streaming da Deezer, o artista teve um crescimento de 182% em streams no dia 23 de novembro – um dia após o lançamento.

Composta por 12 faixas, a plataforma destacou que a canção do novo álbum mais reproduzida na data do pico foi luther, um feat com a cantora SZA. O disco ainda inclui o single heart part 6, que dá continuidade à série de músicas heart.

Além disso, o artista consolidou um boom de popularidade em 24 horas na plataforma de acordo com streams, buscas e posições nas playlists, atingindo a posição TOP 1 dos charts, sendo um dos artistas mais ouvidos dos últimos dias.

Com este novo projeto, Kendrick inicia uma era da carreira e vale ressaltar que em fevereiro de 2025, o rapper será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LIX.

A Deezer ainda divulga as 10 faixas mais ouvidas de Kendrick Lamar em 2024 no Brasil, incluindo faixas de álbuns antigos como Good Kid, M.A.A.D City e Damn:

1.Not Like Us

2.Like That

3.Money Trees (Explicit Version)

4.All The Stars

5.Pray For Me

6.HUMBLE.

7.Euforia

8.PRIDE.

9.LOYALTY.

10.family ties