A Head Media, um dos maiores estúdios de produção de música do Brasil, a Rimas Publishing, uma das maiores editoras musicais do mercado latino, e a Universal Publishing, divisão global na parte de editora musical do Universal Music Group, anunciam que vão se unir para um camp entre grandes compositores de seus respectivos castings para promover a criação de novos hits entre artistas brasileiros e grandes nomes da música internacional.

Entre os confirmados, estão os produtores e compositores Maux e Hassi que já trabalharam com um dos maiores artistas latinos da atualidade: Bad Bunny. Com seus quase 65,4 milhões de ouvintes no Spotify, foi alçado ao estrelato global com Un Verano Sin Ti (2022), o aclamado álbum indicado em Álbum do Ano no Grammy Awards e no Grammy Latino, onde ganhou como Melhor Álbum De Música Urbana em 2023.

Com um time de peso, composto por nomes que já trabalharam em diversas canetadas - nacionais e internacionais -, o camp visa a criação de faixas e a promoção de novas parcerias de sucesso entre artistas brasileiros e nomes latinos.

O já citado Hassi, por exemplo, produziu faixas de Bad Bunny como Agosto e Hibiki, do mais recente álbum do astro porto-riquenho. Outro nome confirmado é Dirrty, compositor que já trabalhou com Maluma em Mionca e Oe Bebé.

Entre os brasileiros estão DMax, produtor e compositor indicado ao Grammy Latino que tem trabalhos com Rouge, Vitão, Day Limns e Carol Biazin; o trio de produtores Los Brasileros, vencedores de duas estatuetas na maior premiação do mercado latino e que colecionam sucessos com nomes como Karol G, Karol Conká, Vitor Kley e Mc Soffia.

Vale também destacar a presença da multifacetada KING Saints, cantora e compositora de hits para IZA (com quem divide os vocais em Boombasstic, do álbum Afrodhit) e Luísa Sonza (as faixas Anaconda e VIP, do álbum Doce22).

Outros nomes incluem Léo da Bodega, artista revelação da cena pernambucana, e Fraga, produtor e compositor de sucessos para Lexa e Priscilla.