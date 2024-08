Katy Perry: "Mulheres são imparáveis. Elas criam"

A estrela pop Katy Perry se juntou a Zane Lowe no New Music Daily para falar sobre o seu novo álbum 143, que sairá ainda em 2024 pela Universal Music, através da Capitol Records. Na ocasião, ela divulgou duas faixas inéditas: Georgeous e Lifetimes.



Perry iniciou divagando sobre a perspectiva que a maternidade lhe deu: "Sempre respeitei minha mãe, mas depois que dei à luz houve um crescimento enorme, de respeito por ela. Assim como observá-la enquanto eu crescia, todo o trabalho invisível que ela fez, como ela criou três filhos sem iPads", iniciou a cantora.

"Na década de 80. E como as mulheres são imparáveis. Elas criam vida, carregam vida. Elas fazem isso com beleza, fazem isso com graça. Elas não são uma coisa. Eles são suaves, são fortes, são o caos, são cruéis, são todas as coisas e contribuem muito para o mundo. E eu me sinto tão celebrada em minha vida e espero que outras mulheres se sintam celebradas quando ouvirem esse (álbum) e que todos se conectem com a parte feminina delas dentro delas", explicou.



Sobre a concepção de 143, Perry afirmou que sempre procura canalizar energia positiva em sua música e que o artista "tem que continuar sofrendo para criar grandes artes".



"Estou cheia agora. Então, estou criando a partir de um lugar de felicidade e totalidade, o que é super raro, eu acho, e assustador para os artistas, porque acho que a maior mentira que já nos foi vendida é que temos que continuar sofrendo para criar grandes artes. Mas quando você estiver satisfeito, estará operando a partir da luz, da alegria e da beleza e poderá compartilhar isso com o mundo", disse Katy Perry.



Sobre sua identidade como artista, Perry concluiu: "Acho que as pessoas, quando pensam em mim, pensam em “Roar”, pensam em “Firework”, às vezes pensam em “I Kissed a Girl”, mas acho que principalmente pensam nesse tipo de música fortalecedora".