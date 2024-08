Warner Chappell anuncia parceria com editora de Lucas Silveira

A editora Warner Chappell Music Brasil firmou parceria para uma nova gestão de direitos autorais da Dark Matter, editora fundada pelo cantor Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno.



A parceria simboliza uma nova etapa da administração dos direitos autorais das composições que integram o catálogo da Dark Matter.



Lucas é vocalista da Fresno há 25 anos e é autor de músicas gravadas por Manu Gavassi, Dinho Ouro Preto e outros artistas.



Recentemente o vocalista da Fresno compareceu na sede da Warner Chappell Music, no Rio de Janeiro, para oficializar a assinatura do contrato e celebrar a nova etapa da sua carreira musical: “Eu estou muito feliz de estar em uma casa nova onde todos me receberam muito bem, investem na nossa música, no nosso sonho, na nossa história, nas coisas que a gente escreve e no que essas músicas fazem com as pessoas”, compartilhou Lucas.



Durante o último ano, a Warner Chappell vem fechando parcerias com outras editoras a fim de garantir a proteção de direitos autorais de composições, em uma era onde a música está presente em todo o nosso cotidiano.

“É legal ter uma firma que é consciente do poder da música, que é uma das maiores coisas que a gente consegue fazer enquanto humanos. É muito massa estar aqui nessa casa nova”, finalizou o vocalista da Fresno.



Com o objetivo de proteger esses catálogos, a Warner Chappell Music se dedica a buscar parcerias que valorizem o trabalho e esforço de seus compositores. Segundo Tatiana Pelegrino, A&R da empresa, o compromisso da editora é com a arte e com a remuneração de seus autores.



“Estamos muito animados com a parceria com o Lucas, um artista que tem um comprometimento muito grande com a composição e com a sua arte, e que entende os lugares em que ela pode chegar através de um time focado em potencializar o seu trabalho. Estamos prontos para dar esse próximo passo juntos e movimentar todo o catálogo da Dark Matter”, explica Tatiana ao reforçar a empolgação ao falar sobre a colaboração com a Dark Matter.



Em junho, a banda Fresno deu início à sua turnê Eu Nunca Fui Embora pelo Brasil, que vai até novembro deste ano, passando por festivais em todas as regiões do país.