Bob Dylan realizará nova turnê pelo Reino Unido em 2024

O lendário cantor e compositor norte-americano Bob Dylan anunciou nesta semana que realizará uma série de shows pelo Reino Unido, incluindo três noites no icônico The Royal Albert Hall em Londres em 2024.



A turnê é a última etapa de uma série épica de shows que iniciou em dezembro de 2021 em Milwaukee e viu um dos maiores compositores do século XX a se apresentar em centenas de locais nos EUA, Reino Unido, Europa e Japão.



Bob Dylan realizará 10 shows especiais, iniciando em Bournemouth no Windsor Hall em 1º de novembro e culminando em três apresentações no lendário The Royal Albert Hall na capital britânica.



A turnê Rough and Rowdy Ways também verá o retorno de Bob Dylan ao show de Edimburgo desde sua ultima apresentação por lá em 2009, além de retornos a Nottingham e Liverpool.

Os shows também incluirão uma visita ao recém-reformado Civic Hall em Wolverhampton - um local que já recebeu os maiores artistas musicais de todos os tempos, de Bob Marley a The Who e David Bowie.