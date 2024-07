A popstar em ascensão Sabrina Carpenter anunciou o lançamento de seu badalado single Please Please Please em uma edição especial em vinil compacto pela Universal Music, via Island Records. A faixa aborda a vulnerabilidade emocional e o medo da decepção em um relacionamento.



O produto já está disponível para pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 209,90.







Em Please Please Please há a expressão de um pedido desesperado para que o parceiro não confirme os piores medos da cantora. Ela teme ser humilhada e ter seu ego ferido. De forma irônica, o título da música contrasta com a ansiedade que a acompanha. Às vezes, imploramos para que algo não aconteça, mesmo sabendo que é inevitável.



O single chegou às plataformas digitais em junho deste ano e é parte integrante de Short n' Sweet, o novo álbum de Sabrina Carpenter que chegará ao mercado em agosto.



Confira o conteúdo do vinil:



Lado A



Please Please Please



Lado B



Please Please Please - Acoustic