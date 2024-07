Lola Indigo, referência no pop latino urbano, lança 'La Reina' e emplaca tu

Ela é uma das grandes referências no atual cenário do pop latino urbano. Estou falando de Lola Indigo, que tem conquistado a indústria musical com o lançamento de seu mais novo single La Reina, disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.



Além disso, a artista conseguiu se consolidar como um dos nomes mais solicitados pelos artistas globais depois de assinar diversas colaborações com nomes como Manuel Turizo, Quevedo, Soolking, entre muitos outros.



Em La Reina, Lola fala sobre se sentir a melhor opção para aquela pessoa que você está de olho. Sentir que sem você aquela pessoa perde o valor. O contexto da faixa é um diálogo sobre temas como amor, auto-adoração e grande autoestima - o que você precisa para se sentir a rainha do palco e de toda a sala.



O clipe oficial de La Reina mergulha em uma batalha de dança com Mimi, desafiando-se e proclamando apenas uma rainha da pista de dança.







Sucesso nas plataformas digitais: confirmação do apelo musical de Lola Indigo



Nas últimas semanas, Lola Indigo conseguiu posicionar seis de suas músicas no TOP 200 da parada espanhola, com 1000COSAS, El Tonto, Uma Bachata, Casanova, El Pantalon - Rumbas e Como Estás BB. O posicionamento da artista na Espanha pavimenta o caminho para que sua música seja reverberada para a comunidade latina, que sempre marca forte presença e relevância no mercado internacional.



Mais um grande passo: a turnê internacional em 2024



Lola Indigo percorrerá o mundo com a sua nova turnê que tem seu ponto de partida na Espanha e México, com foco em seu próximo álbum de estúdio que será lançado em breve. Em 22 de março deste ano, 53 mil pessoas desfrutaram de um dos projetos mais ambiciosos da artista, através de um grande concerto no lendário Estádio Santiago Bernabeu onde a venda de ingressos se esgotou em menos de 24 horas.



Cantora se apaixonou pelo público colombiano em Bogotá



Com o grande sucesso no Estádio Santiago Bernabéu, Lola Indigo iniciou uma nova aposta em sua carreira com a passagem pela América Latina. A artista desembarcou em Bogotá para participar de uma tão esperada conversa com a renomada jornalista Leila Cobo no prestigiado evento Bime Bogotá, ponto de encontro internacional da indústria musical.

Durante este emocionante encontro de 45 minutos, Lola partilhou com o público o seu emocionante percurso artístico, mostrando-nos que com resiliência e dedicação lutou por um projeto no qual acreditou desde o início, refletido em três álbuns: Akelarre, La Niña e El Dragón, além de seu último EP GRX, que cria uma conexão com às suas origens em Granada.



Lola se encarregou de fechar com chave de ouro o Bime Bogotá, onde deu um aperitivo ao público colombiano com um show espetacular cheio de energia e dança, conquistando os participantes e deixando todos querendo mais; A sua presença em palco, carisma e talento indiscutível conectaram o público desde o primeiro momento até ao final com um aplauso entusiasmado e prolongado para a andaluza.



A cantora, conhecida por sucessos como El Tonto com Quevedo e 1000Cosas com o colombiano Manuel Turizo, demonstrou mais uma vez porque é uma das artistas de maior destaque no cenário musical atual. Com sua voz poderosa e estilo único, conseguiu fazer vibrar todos os presentes e criar um clima de festa inesquecível.



Além da destacada participação no evento, Lola Indigo aproveitou a estadia na capital colombiana para se reunir com os mais influentes meios de comunicação locais. Nestes encontros, a artista deslumbrou a todos com o seu carisma e energia, cativando cada presente e partilhando com mais profundidade o seu projeto musical. Além disso, anunciou com exclusividade seu retorno à capital colombiana para novembro deste ano e possíveis apresentações no país para fevereiro de 2025.



Quem é Lola Indigo?



Lola Índigo, cujo nome verdadeiro é Miriam Doblas Muñoz, é uma cantora e dançarina espanhola. Ela ganhou reconhecimento nacional em 2017, quando ficou em décimo sexto lugar na nona temporada do talent show espanhol Operación Triunfo. Após sair do programa, assinou contrato com a Universal Music e lançou seu single de estreia Ya No Quiero Ná, que se tornou um sucesso em seu país.



Sua carreira musical intensa lhe rendeu vários prêmios, incluindo o MTV Europe Music Awards de Melhor Artista Espanhol em 2019.