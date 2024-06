Beatles: 'The Blue Album' ganha edição em vinil triplo

De acordo com o site Vinews, a Universal Music e Apple Records estão relançando uma das coletâneas mais emblemáticas da história do rock. Trata-se de The Blue Album dos Beatles que reúne os grandes sucessos dos Fab Four gravados entre os anos de 1967 e 1970 e agora está sendo relançado em uma edição especial e limitada de 3 LP's.



Este produto já está disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 569,90.



The Blue Album apresentou a gerações de fãs a incrível história da banda mais célebre da música. Para o seu 50º aniversário, a coleção foi ampliada com nove faixas adicionais adicionadas cronologicamente, incluindo os clássicos Blackbird, Glass Onion e a nova música, Now And Then, que completa a gravação demo vocal e de piano de John Lennon dos anos 1970, com partes tocadas por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, bem como um novo arranjo para cordas.



Agora, a coleção em álbum triplo, conta com 37 faixas, seis das quais com novos mixes para 2023. As nove faixas recém-adicionadas ao conjunto estão coletadas em seu terceiro disco. Um encarte contém novas notas de capa do jornalista e autor John Harris.



Para os fãs atuais e para as gerações futuras, a nova coleção 1966-1970 é uma alegre celebração do legado musical atemporal dos Beatles.



Confira o conteúdo completo de The Blue Album em vinil triplo dos Beatles:



Disco 1



Lado A



1. Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix)

2. Penny Lane (2017 Mix)

3. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017 Mix)

4. With A Little Help From My Friends (2017 Mix)

5. Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix)

6. A Day In The Life (2017 Mix)

7. All You Need Is Love (2015 Mix)



Lado B



8. I Am The Walrus (2023 Mix)

9. Hello, Goodbye (2015 Mix)

10. The Fool On The Hill (2023 Mix)

11. Magical Mystery Tour (2023 Mix)

12. Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix)

13. Hey Jude (2015 Mix)

14. Revolution (2023 Mix)



Disco 2



Lado C



1. Back In The U.S.S.R. (2018 Mix)

2. While My Guitar Gently Weeps (2018 Mix)

3. Ob-La-Di, Ob-La-Da (2018 Mix)

4. Get Back (2015 Mix)

5. Don’t Let Me Down (2021 Mix)

6. The Ballad Of John And Yoko (2015 Mix)

7. Old Brown Shoe (2023 Mix)



Lado D



8. Here Comes The Sun (2019 Mix)

9. Come Together (2019 Mix)

10. Something (2019 Mix)

11. Octopus’s Garden (2019 Mix)

12. Let It Be (2015 Mix) from (2021 Mix)

13. Across The Universe (2021 Mix)

14. The Long And Winding Road (2021 Mix)



Disco 3



Lado E



1. Now And Then (2023)

2. Blackbird (2018 Mix)

3. Dear Prudence (2018 Mix)

4. Glass Onion (2018 Mix)

5. Within You Without You (2017 Mix)



Lado F



6. Hey Bulldog (2023 Mix)

7. Oh! Darling (2019 Mix)

8. I Me Mine (2021 Mix)

9. I Want You (She’s So Heavy) (2019 Mix)