Maria Bethânia relança o álbum 'Mel' em vinil creme opaco

Após o estrondoso sucesso de Álibi, a cantora Maria Bethânia apostou novamente em um repertório romântico, porém mais sensual, obtendo outro êxito artístico e comercial, como o que aconteceu com o álbum Mel, lançado originalmente em 1979 pela gravadora Philips.

Agora, de acordo com o site Vinews, este clássico álbum esta sendo reeditado em vinil creme opaco pela Universal Music através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90.



Conquistas femininas anunciavam a nova década e Bethânia marcou aquele momento expressando uma sexualidade sem pudores em faixas como Da cor da brasileira, Amando sobre os jornais e Cheiro de amor - esta última, um jingle de motel transformado em canção a pedido da cantora.



Da luminosa e sensual faixa-título, escrita por Caetano Veloso e Waly Salomão, veio o apelido “abelha rainha”. Não por acaso, a palavra mel reaparece em Lábios de Mel, sucesso de Ângela Maria nos anos 1950, e no bolero Grito de alerta, o grande hit do disco. Um dos compositores preferidos da cantora, Gonzaguinha ainda assina Infinito Desejo, que narra a “luta de corpos suados, ardentes e apaixonados”.





Embora fale sobre o término de um relacionamento heterossexual, Ela e eu ganhou novos sentidos na voz de Bethânia e, posteriormente, de Marina Lima e de Simone.



Um fim de caso amoroso também é o mote de Loucura, momento mais dramático do álbum, contraponto das delicadas Nenhum verão e Gota de Sangue, da novata Angela Ro Ro. Retratando um instante de rara beleza, Queda d’água arremata o álbum.



Mel, um dos mais populares discos de Maria Bethânia, ganha esta nova edição em vinil pela Universal Music, 45 anos após seu lançamento.



Confira o conteúdo completo de Mel, o álbum que Maria Bethânia lançou em 1979 e que agora ganha uma reedição em vinil creme opaco:



Lado A



1. Mel

2. Ela E Eu

3. Cheiro De Amor

4. Da Cor Brasileira

5. Loucura

6. Gota De Sangue



Lado B



1. Grito De Alerta

2. Lábios De Mel

3. Amando Sobre Os Jornais

4. Nenhum Verão

5. Infinito Desejo

6. Queda D'Água