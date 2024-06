Céline Dion revela como superou seu medo da doença

A cantora canadense Céline Dion revelou em uma entrevista ao Extra, durante a estreia de seu documentário I Am: Céline Dion, como tem enfrentado o medo frente ao tratamento contra a Síndrome da Pessoa Rígida.



A voz de My Heart Will Go On comentou como encontrou forças em querer proteger seus filhos René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy, quando teve que revelar seu diagnóstico.



“Como mãe, minha prioridade número um, preciso me ajudar pelos meus filhos”, disse Céline Dion. "Antes de saber com o que estava lidando, era só isso que eu tinha, medo. Vou morrer? Meus filhos já perderam o pai e não sei o que está acontecendo", explicou a cantora.



Céline, de 56 anos, perdeu o marido René Angéli em 2016 em decorrência de um câncer na garganta.



“Meus fãs não sabem onde estou, então, com tudo isso para dizer, me deu muita tensão dizer, antes de tudo, sou mãe e mereço saber o que está acontecendo. acontecendo. Eles são minha maior recompensa em toda a minha vida", complementou Dion.



A cantora também confidenciou que sentiu um enorme alívio ao receber o diagnóstico da SPR. Embora seja progressiva e possa ser debilitante, também pode ser controlado e o prognóstico pode chegar a 28 anos.



“Comecei a me reabilitar e é um processo, mas está tudo bem, porque você tem que encontrar sua força interior como mãe, como artista”, concluiu a cantora.