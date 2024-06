Blur anuncia álbum ao vivo gravado em Wembley

A banda britânica Blur anunciou nesta quarta-feira (5) um novo álbum ao vivo intitulado Live at Wembley Stadium, com lançamento previsto para dia 26 de julho pela Warner Music, via Parlophone Records.



Live at Wembley Stadium é uma compilação de músicas capturadas em duas noites inesquecíveis, os maiores shows da carreira de mais de 30 anos da banda até hoje, que viram Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree se apresentarem para mais de 150 mil fãs no lendário estádio de Londres, sendo a primeira vez que a banda tocou no local.



Os shows extraordinários aconteceram nos dias 8 e 9 de julho de 2023.



Na tracklist, destaque para as músicas The Narcissist e St Charles Square de seu último álbum número 1, o aclamado The Ballad of Darren, bem como There’s No Other Way, Popscene, Beetlebum, Trimm Trabb, Villa Rosie, Coffee & TV, Under the Westway, Out of Time, To the End, Parklife, Song 2, This is a Low, Girls & Boys, Tender e The Universal.



Um longa-metragem do concerto, também intitulado blur: Live at Wembley Stadium, será lançado nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda, no dia 6 de setembro. Os detalhes sobre ingressos e cinemas serão anunciados em breve.



Além disso, o documentário do longa, chamado Blur: To The End, também estará nas telonas do Reino Unido e da Irlanda a partir de 19 de julho. O filme retrata o capítulo mais recente da história da banda, capturado durante o período em que eles fizeram um retorno surpresa e emocionante com seu primeiro álbum em 8 anos, The Ballad of Darren.



Blur: To The End é um momento íntimo com a banda inglesa mais duradoura, que tem estado no coração da vida cultural britânica e influente por mais de três décadas.



Tanto Blur: To The End quanto Blur: Live at Wembley Stadium são dirigidos por Toby L e produzidos por Josh Connolly, através da produtora Up The Game e serão lançados pela Altitude.



Até o momento não há previsão de estreia no Brasil.



Veja o trailer: