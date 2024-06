A doença misteriosa que preocupou Anitta

A popstar brasileira Anitta revelou em uma entrevista ao programa Today que passou por apuros com uma doença misteriosa.



A hitmaker de Envolver explicou que os problemas de saúde começaram a acontecer enquanto gravava seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation, o seu primeiro trabalho pela Universal Music como integrante do cast da Republic Records.



“Eu estava super, super insalubre”, iniciou Anitta. “Fiquei muito doente e estava tão doente fisicamente que não consegui trabalhar. Eu não parava de trabalhar há tantos anos. Foi um grande alerta de que eu fisicamente não conseguia fazer muitas coisas que adorava por causa da minha saúde", explicou.



Anitta também revelou que gravou Funk Generation ainda internada: “Eu estava tipo, eu quero um álbum como esse, caso eu morra vou deixar um álbum do qual tenho orgulho. Eu simplesmente perdi muito tempo da minha vida tentando alcançar objetivos, agradar as pessoas e ser um sucesso".



A cantora nunca recebeu o diagnóstico de sua condição de saúde debilitante. Contudo, ela afirma que já recuperou sua saúde.



Atualmente ela segue em turnê pela América do Norte com os shows do Baile Funk Experience Tour, que ainda deve passar pelo Brasil.



Anitta se tornou a primeira artista brasileira da história do Spotify ao atingir a marca de 35 milhões de ouvintes mensais na plataforma.