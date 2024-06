Calypso: gravadora lança coletânea com os maiores sucesso do grupo

A gravadora Radar Records, acaba de lançar em todas as plataformas digitais o álbum As Melhores da Banda Calypso, uma compilação que conta com 30 sucessos registrados "Ao Vivo" do grupo que se tornou um fenômeno na música nacional e marcou toda uma geração de fãs.



As Melhores inclui sucessos como A Lua Me Traiu, Dançando Calypso, Me Beija Agora, Xonou Xonou, Entre Tapas e Beijos, entre outras.



Ouça o álbum: