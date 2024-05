Música country cresce 24% nas plataformas de streaming

Você deve ter percebido que o assunto country tem dominado as manchetes de jornais, revistas e, principalmente, os sites especializados em música em 2024.



E me parece claro que este lendário gênero norte-americano ganhou um grande impulso neste século graças à uma grande artista internacional.



Sim, a Beyoncé.



Desde que ela lançou o álbum Cowboy Carter, ainda que ela tenha dito aos seus fãs que este não era um álbum de música country, mas um "álbum da Beyoncé", as faixas Texas Hold 'Em e 16 Carriages fizeram um enorme sucesso nas plataformas digitais e nos charts dos EUA.



E bastou isso para que o country tivesse uma atenção global maior.



Isso me faz lembrar quando nomes como Garth Brooks e Billy Ray Cyrus - sim, o pai da Miley - dominaram as paradas de sucesso nos anos 1990.



Beyoncé reposicionou o country na rota do pop neste século.



E como consequência natural, vimos que o novo single do rapper Post Malone, I Had Some Help, uma bem sucedida parceria com o cantor Morgan Wallen, fez uma conexão interessante entre o rap e a country music, provando que artistas musicais que transitam por outras orbes, possam dialogar com o western originado na década de 1920.



Se os artistas da country music souberem aproveitar o ensejo, há um vasto caminho para se explorar no que se diz respeito à criatividade artística.



Beyoncé e Post Malone já mostraram o caminho.