Victor & Léo saem da lista de atrações do São João de Salvador

A dupla sertaneja Victor & Leo não vai mais se apresentar no São João de Salvador (BA).



O motivo: segundo a Superintendência de Fomento ao Turismo, a Sufotur, "houve um erro na apresentação" da dupla como atração do evento.



As informações são da coluna Splash, do UOL, que também reproduziu a nota que recebeu da Sufotur, dizendo que "existiu uma conversa inicial, que não foi concretizada. Eles foram ventilados, mas foi escolhida outra grade".



Victor & Léo, que retomaram a carreira em março depois de um hiato de 7 anos, haviam sido anunciados pelo governo da Bahia para o São João, em uma coletiva de imprensa que foi realizada na última quarta-feira (29).



A dupla já havia encontrado dificuldades para fechar alguns shows, que chegaram a ser ameaçados de cancelamento.



Especula-se que o motivo teria sido a denúncia realizada por Poliana Bagatini, contra Victor, por agressão em 2017.



Victor chegou a ser condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Posteriormente, o caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais.



O caso segue em segredo de justiça.