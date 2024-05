Jennifer Lopez: é dela, o filme mais visto do mundo na Netflix

A cantora, atriz e empresária Jennifer Lopez, um dos grandes nomes do pop mundial, é a protagonista do filme de ficção científica Atlas, que está fazendo muito sucesso no streaming.



Na última semana, Lopez viu o longa-metragem conquistar uma marca importante na plataforma Netflix.



Agora, Atlas está liderando o ranking global dos longa-metragens mais vistos na Netflix, se mantendo no TOP 10 de 93 países na plataforma de streaming.



Além disso, o filme é o mais visto entre os assinantes da Netflix.



A estreia de Atlas aconteceu no dia 24 de maio e, segundo a Netflix, a produção audiovisual registrou 28,2 milhões de views até o último domingo (26). Um total superior a qualquer outro filme de língua inglesa.



Com isso, Jennifer Lopez repete o feito de A Mãe, lançado em 2023, quando a diva latina também havia alcançado a primeira posição na Netflix.



Confira o trailer: