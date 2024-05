Casio reúne músicos e artistas clássicos em lançamento de novo piano

A Casio, lendária marca de instrumentos musicais e de seus icônicos relógios, celebrou no último domingo (26) o lançamento de um novo piano digital, o Celviano.



Na ocasião, em um evento evento exclusivo para artistas, embaixadores e entusiastas da música, realizado em sua flagship shop na Made in Brazil, em São Paulo, a marca apresentou seu novo produto, um piano digital digital que propõe integração dos mecanismos físicos dos pianos de cauda clássicos e da tecnologia digital.



No evento, estiveram reunidos nomes como a pianista Juliana D’Agostini e Antônio Vaz, além de músicos, compositores, professores e estudantes de música que puderam experimentar os novos pianos em primeira mão, com especialistas da Casio disponíveis para apresentar todas as funcionalidades e responder a perguntas.



O evento contou ainda com apresentação de Olga Kopylova, pianista erudita e concertista, que embalou o ambiente com o melhor da música clássica.



O Celviano foi meticulosamente pensado para integrar mecanismos físicos e com tecnologia digital, garantindo uma capacidade de resposta comparável às técnicas sofisticadas dos pianos clássicos.