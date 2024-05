Pra ficar de olho: rapper Ajuliacosta cresce no TikTok

Os vídeos com a participação da rapper Ajuliacosta com a canção Poetisas no Topo 3, que foi remixada com Crazy In Love da popstar Beyoncé, se tornaram uma tendência no TikTok.



Ajuliacosta é uma das principais apostas da nova geração do rap feminino nacional, tendo sido indicada a quatro categorias no Prêmio RAP Brasil, a maior premiação de música urbana no país, em 2023.



Em seu perfil oficial no TikTok, a artista conta com mais de 176,5 mil seguidores e mais de 2,2 milhões de curtidas.



Pra ficar de olho: a versão remixada de sua música já foi utilizada em mais de 17,1 mil vídeos na plataforma, com diversas criações ultrapassando a barreira de 1 milhão de visualizações, inclusive por grandes artistas e criadores da plataforma como Veigh, Vanessa Lopes e Mirella Qualla.