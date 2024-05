A cantora Gloria Groove revelou nesta terça-feira (28) a capa de seu novo álbum Serenata da GG, o primeiro projeto da artista voltado ao pagode.



Groove surge na arte gráfica do disco em um vestido vermelho dentro de um coração com o título do álbum escrito.



Gravado no Rio de Janeiro, Serenata da GG reuniu um time de peso nos convidados especiais, com as participações de Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Menos é Mais, Sampa Crew, Ana Carolina e Belo.



Na semana passada, a cantora parou a Avenida Paulista a bordo de um Fusca rosa para anunciar a data de lançamento de Serenata da GG, Vol. 1 (Ao Vivo), que conta com o primeiro single Nosso Primeiro Beijo que antes mesmo do lançamento oficial, viralizou no TikTok, com o áudio gravado pelos fãs durante a realização do projeto e possui mais de mais de 5 milhões de visualizações com conteúdos criados na plataforma.



Serenata da GG traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria Groove em versões de pagode.