Dona Onete anuncia 'Bagaceira', seu disco de inéditas, para junho

Atração confirmada para o Festival Sensacional, Dona Onete anuncia o lançamento de um disco de inéditas para o dia 18 de junho, quando ela celebra seus 85 anos de idade.



Intitulado Bagaceira, este é o quarto álbum da cantora e compositora paraense, uma obra na qual ela mesma assume a direção criativa.

Com um total de 10 músicas inéditas, o álbum leva o ouvinte por uma envolvente jornada por diversos ritmos do norte do país, como o carimbó, banguê, toada, boi e brega. Além disso, Dona Onete, amante de um bom bolero, também dedica algumas faixas ao estilo.



Durante sua apresentação no Festival Sensacional, agendada para o dia 22 de junho, a Rainha do Carimbó Chamegado promete apresentar ao vivo algumas faixas do novo disco, como Bagaceira e Curió Cantador.