Elton John lança, pela primeira vez, o clipe 'Chloe'

O lendário cantor e pianista britânico Elton John lançou, pela primeira vez, o clipe da canção Chloe, faixa que integra o álbum The Fox de 1981, o décimo quinto de sua carreira.



Chloe foi um dos três singles lançados para promover The Fox, juntamente como Nobody Wines e Just Like Belgium. A canção, que encerra a peça instrumental Carla/Etude/Fanfare, apresenta Elton John em atuação no Super Bear Studios, na França, ao lado de um casal que celebra sua união.



Para compor Chloe, Elton John agiu de forma inversa com o autor Gary Osbourne se comparado com o que sempre acontece com o seu letrista Bernie Taupin: ele informou o título e a música para que as letras fossem escritas por Osbourne.



Nesta canção, os arranjos de orquestração foram desenvolvidos por Marty Paich, que já havia trabalhado com outros dois grandes nomes da música mundial: Ray Charles e Ella Fitzgerald, enquanto que Steve Lukather, frontman do Toto, assumiu as guitarras.



O resultado é uma canção romântica com nuances de R&B e soul music, que sempre foram um norte na carreira de Elton John.



