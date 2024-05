Raro item de colecionador, um disco de vinil que foi autografado pelo rapper Kanye West, onde o artista faz um protesto contra a marca Adidas, vai a leilão pela empresa Moment in Time pelo valor de US$ 500 mil (algo em torno de R$ 2,5 milhões).



O item em questão é uma cópia de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, onde Kanye West aproveitou o ensejo do autógrafo e escreveu "F*UCK ADIDAS" e "YE" na capa do álbum, durante um encontro do artista com o seus fãs.



O protesto de West no autógrafo do álbum aconteceu em um momento complicado do cantor em sua parceria comercial com a Adidas, onde a gigante alemã de produtos esportivos teria vendido as novas versões dos tênis 350 parecidas com os produtos Yeezy, objeto de comercialização entre o artista e a marca.



“Qualquer um que ama Ye não compraria esses Yeezys falsos. Eu nunca fiz essas cores, não estou ganhando

nada com eles e a Adidas está me processando”, escreveu Kanye West em sua conta oficial no Instagram na época.





Confira: