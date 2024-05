Músicas inéditas de Kanye West e Travis Scott vazam na internet

De acordo com informações do site HipHop-N-More, músicas inéditas de rappers como Kanye West, Travis Scott, Gunna e A$AP Rocky foram vazadas nas redes sociais.



A publicação ainda informa que o montante de faixas liberadas indevidamente se refere a centenas.



Contudo, uma dessas faixas que foram compartilhadas ilegalmente se tornou notória: Can U Be, onde Kanye West colabora com Travis Scott. O single em questão foi produzido há 8 anos e chegou a ser disponibilizado na rede social X no último domingo (26).



O vazamento também conta com músicas pertencentes ao álbum Testing de A$AP Rocky e outras 130 canções de Gunna, que foram gravadas em 2016.