Normani lança o o trailer oficial do novo álbum 'Dopamine (First Dose)'

A cantora pop Normani lançou Dopamine (First Dose), trailer oficial de seu aguardado novo álbum, Dopamine, com lançamento marcado para 14 de junho de 2024 pela Sony Music, via RCA Records. O disco marca um novo e ousado capítulo para a artista de 27 anos, à medida que ela abraça e celebra totalmente a sua sexualidade, mostrando sua jornada rumo à feminilidade divina.



O teaser começa com Normani atendendo ao telefone: “Olá, linha direta 1:59? Estou aqui para satisfazer seus mais profundos e sombrios desejos. Sem regras, sem restrições, apenas pura dopamina”, em tradução livre. A cena corta para a artista se aproximando de um interesse romântico, dançando de lingerie. Ao fundo, seu último single com Gunna, 1:59, toca, apresentando visuais de ambos os artistas.



O video revela, ainda, um trecho de seu próximo single, Candy Paint, mostrando Normani em cima de um foguete prateado, com o corpo nu pintado de prata, fazendo referência à capa do álbum, na qual aparece em foguete preto. Este visual traduz, de forma criativa, a essência de Dopamine.



O novo disco de Normani, que já está em pré-save no site wheresthedamnalbum.com, representa uma temporada de liberdade e libertação, celebrando sua jornada.



Confira o trailer: