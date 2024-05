Mariah Carey confirma show no Brasil após 14 anos

A estrela do R&B e pop Mariah Carey confirmou nesta terça-feira (28) que realizará uma única apresentação em São Paulo no Allianz Parque, no dia 20 de setembro.

Com realização da 30e, os ingressos para o show da voz de sucessos como We Belong Together e Shake It Off, estarão disponíveis para pré-venda na Eventim a partir do dia 4 de junho, às 10h, até o dia 6 de junho, às 9h59 para clientes Santander e para o público em geral no do dia 6 de junho, ao meio-dia, com valores entre R$ 170 e R$ 790. Este é o primeiro show da diva no Brasil em 14 anos.



Exclusivamente nos dias 4, 5 e 6 de junho, a venda ocorrerá na Bilheteria B no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branc). Nos demais dias, as vendas acontecerão na Bilheteria A.



Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Mariah Carey é uma das artistas que mais vendeu álbuns na história, com 200 milhões de discos vendidos em todo o mundo, além de ser a artista solo com o maior recorde de hits no topo das paradas (ao todo, 20 de suas músicas ocuparam o número 1). Ela contabiliza ainda 34 indicações ao Grammy e, destas, venceu em cinco ocasiões.



Em 2025, o aclamado disco The Emancipation of Mimi completa 20 anos. Por mais que a terceira residência de Mariah Carey em Las Vegas, iniciada em abril deste ano, tenha recebido o nome de The Celebration of Mimi, a experiência tem sido muito mais do que uma comemoração antecipada ao marco.



O espetáculo abraça diversas fases da carreira da estrela. "Se The Emancipation of Mimi tratava de libertar Carey de seu passado, a residência Celebration of Mimi é sobre levar seu legado adiante", afirmou a versão americana da revista Billboard.