Luísa Sonza desbloqueará faixas inéditas de 'Escândalo Íntimo'

A cantora pop Luísa Sonza revelou em suas redes sociais, que as quatro últimas faixas de seu álbum Escândalo Íntimo serão finalmente desbloqueadas nesta terça-feira (28).



São elas: Sagrado & Profano, Bêbada Favorita, O Amor Tem Dessas (e é melhor assim) e You Don't Know Me.



As faixas aqui citadas contam com colaborações especiais de Maiara & Maraísa, KayBlack e Caetano Veloso.



Escândalo Íntimo foi lançado originalmente em agosto de 2023 sob o novo contrato de Luísa Sonza com a Sony Music. O disco foi produzido em Los Angeles (EUA) e sua direção musical é assinada por Douglas Moda, Roy Lenzo e Tommy Brown.



O conteúdo do álbum resulta em 18 músicas que reúne vários gêneros musicais distintos como o sertanejo, samba, bossa nova e milonga.