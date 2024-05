Ivete Sangalo vai continuar a celebrar seus 30 anos de carreira

A cantora Ivete Sangalo não desistiu de celebrar seus 30 anos de carreira após o anúncio do cancelamento de sua turnê A Festa em decorrência de problemas com a produtora 30e.



Em uma recente entrevista ao site Meio & Mensagem, Sangalo se considera uma "artista inquieta" e que está organizando a turnê para que a celebração de sua carreira aconteça.



“Eu sou uma mulher e artista inquieta. Já estou organizando porque não quero que meus fãs não celebrem comigo essa data. São tomadas de atitudes que não podem deixar que adoeçam você. Eu penso, interpreto e realizo. A postura que eu tive me deixa muito firme em meu propósito — ainda que eu possa ver opiniões e especulações a respeito daqueles assuntos”, disse.



A tour A Festa estava programada para acontecer a partir de junho, com shows em todo o Brasil, encerrando com uma grande apresentação de Ivete Sangalo no Estádio Nilton Santos, em abril de 2025.



Fãs da cantora especulam que os shows de A Festa, a partir de agora, possam contar com uma estrutura menor do que a prevista com a 30e. Contudo, Sangalo não comentou nenhum detalhe de suas próximas apresentações.