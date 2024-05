Caetano Veloso e esposa sofrem processo por ex-governanta, diz revista

De acordo com uma recente informação publicada pela revista Veja, o cantor Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne, estão sendo processados pela ex-governanta do casal que entrou com duas ações trabalhistas na Justiça do Rio de Janeiro depois que ela foi demitida.



A mulher, chamada Edna, foi a governanta de Veloso e Lavigne por um período superior a 20 anos.



Ainda de acordo com a Veja, Edna está pedindo na justiça um valor em torno de R$ 2,6 milhões por uma indenização trabalhista.



O processo exige adicional noturno, horas extras, acúmulo de função, incorporação de remuneração, entre outros itens que estariam incluídos no valor informado.



Edna teria sido acusada de furto de valores e seu aparelho celular, confiscado por Paula Lavigne.



A defesa da ex-governanta chegou a publicar uma nota dizendo que Edna foi vítima de Paula Lavigne, onde teria sido, por 22 anos de atividade na residência do casal, "submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais".



"Paula Lavigne confiscou o telefone celular de Edna e violou o sigilo de suas comunicações, acessando conversas pessoais e fazendo backup dos dados privados de Edna", ainda ressaltou a defesa da ex-funcionária do casal.



O processo segue em curso.