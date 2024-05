A plataforma de streaming Prime Video divulgou na última semana, o trailer oficial do documentário sobre a trajetória da diva canadense Céline Dion. A produção estreou neste domingo (26).



Eu Sou: Céline Dion é um retrato fidedigno da luta da hitmaker de Where Does My Heart Beat Now contra uma doença neurológica rara, a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). A produção do documentário foca nos bastidores do dia a dia da cantora.



O trailer seleciona cenas emocionantes, como o momento em que Céline Dion recebe o diagnóstico da doença neurológica e a difícil decisão de cancelar sua grande turnê para cuidar da saúde.



“Não é difícil fazer um show, sabe? O difícil é cancelar um show. Estou me dedicando muito todos os dias, mas eu admito que tem sido difícil. Sinto muito falta disso”, diz Dion no trailer.



Confira: