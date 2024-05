A terceira temporada de Bridgerton acaba de ganhar a primeira parte de sua trilha sonora, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music. A amplamente aclamada franquia da Netflix, que acumulou quase 2 bilhões de horas de visualizações globalmente, está programada para ser lançada em 2024.



Esta temporada será lançada de forma única em duas partes, com a Parte 1 estreando em 16 de maio e a Parte 2, em 13 de junho.



Refletindo esse lançamento escalonado, a trilha sonora da temporada também será lançada em duas partes. A música de Bridgerton, inspirada na série de romances de Julia Quinn, mistura uma trilha sonora orquestral e clássica com covers orquestrais de músicas populares contemporâneas.



Esse som distinto é criado pelo compositor vencedor do Oscar, Kris Bowers, que compõe e produz a trilha, juntamente com performances de vários quartetos e do próprio Bowers.



Confira: