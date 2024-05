Prêmio da Música Brasileira bate recorde de inscrições de artistas

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), que homenageará Tim Maia, bateu um recorde histórico: em 2024, a premiação recebeu mais de 12 mil inscrições, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

O número inédito de inscrições inclui artistas de diversos gêneros musicais, gerações, representantes de todas as regiões e mais de 20 estados do Brasil.



Deste montante, 88 artistas concorrem ao Prêmio, em 32 categorias. Os vencedores serão revelados em cerimônia realizada dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira, no YouTube.



Zé Maurício Machline, diretor e realizador do PMB, celebra o recorde de inscritos e destaca a diversidade e representatividade de artistas que chegam ao Prêmio: "Estamos extremamente orgulhosos de ver um número recorde de inscrições este ano. Isso reflete não apenas a vitalidade e a diversidade da nossa música, mas também nosso compromisso em dar visibilidade à música regional, que é a alma do Brasil."



O detalhamento dos inscritos por regiões do Brasil revela uma participação ampla e diversificada. O Sudeste lidera com 50,8% das inscrições, seguido pelo Nordeste com 26,1%, o Sul com 11,7%, o Centro-Oeste com 8,2% e o Norte com 3,3%.