A despedida emocionante de Katy Perry do 'American Idol'

A estrela pop Katy Perry não conseguiu segurar as lágrimas em seu último episódio como jurada do reality show musical American Idol.



A hitmaker de Teenage Dream, que entrou para o time de jurados da competição em 2018, estava visivelmente emocionada em vários momentos neste fim de semana, quando entrou no set com os seus colegas Luke Bryan e Lionel Richie, pela última vez.



Katy Perry subiu ao palco da atração para cantar What Makes a Woman juntamente com o finalista Jack Blocker. Lá, ela também foi homenageada com um medley na voz de 12 mulheres que cantaram seus sucessos Teenage Dream, California Gurls e Dark Horse.



Quando a recém-vencedora Abi Carter se apresentou para cantar uma canção de Billie Eilish, Perry se viu abraçada por Lionel Richie enquanto chorava.



Uma semana antes de se despedir do American Idol, Katy Perry afirmou em uma entrevista à emissora norte-americana ABC: "Acho que vou chorar por qualquer coisa. Tem sido uma linda jornada e adoro ver esses jovens crescerem e se tornarem uma grande linda colcha de retalhos".