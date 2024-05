Rolling Stones lançará edição de 30 anos do álbum 'Voodoo Lounge'

Voodoo Lounge, um dos álbuns mais aclamados dos Rolling Stones, ganhará uma edição especial dos seus 30 anos de lançamento que chegará ao mercado internacional no dia 12 de julho pela Universal Music, via Polydor Records.



Lançado originalmente em 11 de julho de 1994, Voodoo Lounge será reeditado em uma variedade de formatos, incluindo streaming e vinil, em edições de vinil vermelho e amarelo e, também, em vinil branco de 10 polegadas com quatro faixas bônus inéditas.



Sucessos como I'm Gonna Drive, So Young, Jump On Top Of Me e Storm estarão presentes em todas as edições, assim como todas as faixas de Voodoo Lounge compostas por Mick Jagger e Keith Richards. Todas as composições foram realizadas no Windmill Lane Studios em Dublin, na Irlanda.



Voodoo Lounge também marca o primeiro trabalho de gravação dos Rolling Stones sem o seu baixista original, Bill Wyman e o primeiro álbum sob o novo contrato da banda com a Virgin Records, quando se encerrava um hiato de cinco anos desde o lançamento de Steel Wheels em 1989.



É importante frisar que este trabalho dos Stones recebeu críticas muito positivas de veículos especializados em música na Europa naquela época. A revista Vox do Reino Unido chegou a declarar que as faixas mais fortes de Voodoo Lounge estavam repletas de "ecos dos dias felizes da banda", fazendo uma ligação com trabalhos icônicos do grupo como Exile On Main Street de 1972 e Some Girls de 1978.



Com a co-produção de Don Was, atual executivo da lendária gravadora Blue Note Records e a entrada do já experiente e competente baixista Darryl Jones - que entrou nos Stones a pedido do saudoso Charlie Watts - Voodoo Lounge conquistou em 1995 uma estatueta do Grammy de Melhor Álbum de Rock.



Confira o conteúdo completo da edição de 30 anos de Voodoo Lounge dos Rolling Stones:



Disco 1



Lado A



1. Love Is Strong

2. You Got Me Rocking

3. Sparks Will Fly

4. The Worst



Lado B



5. New Faces

6. Moon Is Up

7. Out of Tears



Disco 2



Lado C



1. I Go Wild

2. Brand New Car

3. Sweethearts Together

4. Suck on the JugularD5. Blinded by Rainbows



Lado D



6. Baby Break It Down

7. Thru and Thru

8. Mean Disposition



Vinil Bonus de 10 polegadas



Lado A



1. I’m Gonna Drive

2. So Young



Lado B



3. Jump On Top Of Me

4. The Storm