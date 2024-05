Amy Winehouse: conheça o conteúdo da trilha sonora do filme 'Back To Black'

A Universal Music, através da lendária gravadora Island Records, anunciou o lançamento do filme Back To Black de Sam Taylor-Johnson, baseado na vida da saudosa Amy Winehouse, uma das maiores artistas do nosso tempo, com o lançamento da trilha sonora Back To Black: Songs from the Original Motion Picture na última sexta-feira (17).



O álbum de 12 músicas inclui três gravações originais de Frank, o disco de estreia da artista, além de três músicas da obra-prima Back To Black, incluindo a inédita faixa Song for Amy, cantada por Nick Cave. A trilha sonora do filme foi composta e gravada por Nick Cave e Warren Ellis.



Também estarão incluídas no álbum outras cinco músicas de artistas que inspiraram Amy: The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington e Sarah Vaughan, cujas vozes aparecem em momentos-chave do filme.



Amy Winehouse é considerada uma das melhores artistas da história recente, com mais de 30 milhões de discos vendidos em todo o mundo e mais de 80 milhões de streams mensais. Sua obra-prima, Back to Black, de 2006, catapultou-a para o estrelato global e lhe rendeu um recorde de 5 prêmios Grammy, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano por seu hit Rehab.



Back To Black é o longa-metragem do aclamado cineasta e artista visual Sam Taylor-Johnson, que narra a vida pessoal e profissional de Winehouse em Londres e sua extraordinária ascensão à fama.

Taylor-Johnson dirige a estrela emergente Marisa Abela como Amy Winehouse. O filme e a música desta trilha sonora focam na genialidade extraordinária de Amy Winehouse, em sua criatividade incomparável e na honestidade crua que permeou tudo o que ela fez. Uma autora e performer verdadeiramente fenomenal, Amy foi e continua sendo um talento único em uma geração.



Além de Abela, o cast da cinebiografia também conta com Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan e Lesley Manville.



Back To Black: Songs from the Original Motion Picture estará disponível em vinil preto de 140 gramas, vinil pêssego de edição limitada (exclusivo D2C), vinil duplo, CD simples e CD duplo. Os discos de vinil vêm com capas internas impressas que incluem uma nota pessoal de Sam Taylor-Johnson.



Os formatos 2LP e 2CD também apresentarão impressionantes fotografias em preto e branco dos bastidores capturadas por Sam Taylor-Johnson no set durante as filmagens do filme.



Confira o conteúdo completo da trilha sonora do filme Back To Black de Amy Winehouse:



Vinil



LP1



Lado A



1. Amy Winehouse - What Is It About Men

2. Amy Winehouse - Stronger Than Me

3. Amy Winehouse - Know You Now

4. The Shangri-Las - Leader Of The Pack

5. Billie Holiday - All Of Me

6. Amy Winehouse - Back To Black



Lado B



1. Minnie Riperton - Les Fleurs

2. Dinah Washington - Mad About The Boy

3. Amy Winehouse – Love Is A Losing Game

4. Sarah Vaughan featuring Clifford Brown - Embraceable You

5. Amy Winehouse - Tears Dry on Their Own

6. Nick Cave – Song For Amy