Por transpiração, Dua Lipa muda coreografia em turnê

A cantora Dua Lipa chegou a escorregar por diversas vezes no palco durante os shows de sua atual turnê por causa do suor de seus dançarinos.



Explicando o problema, Lipa disse à SiriusXM Morning Mash Up: “Eu caí na minha turnê, acho que uma vez em Barcelona, uma vez em Milão no mesmo local, e foi simplesmente a semana mais quente da Europa. E então alguns dos meus dançarinos estavam suando um pouco mais. E então eu escorreguei em uma pequena poça de suor e tivemos que mudar a coreografia para que eu não ficasse com uma pequena poça de suor exatamente onde estou prestes a começar a dançar."



Contudo, a cantora de 28 anos afirmou que problemas como esse são esperados: “Tudo faz parte da experiência. Você deve ficar um pouco machucado".



Dua Lipa também disse em entrevista sobre sua aparição no filme Argylle, onde contracena ao lado de nomes como Henry Cavill e John Cena, mas embora ela tenha se divertido em atuar nas telas, a música é seu foco e ela não tem intenção de mudar de ares dentro da arte.



"Eu não tenho certeza. Eu adorei (atuar em Argylle) e me diverti muito, mas estou tão focada na música e na turnê que nem consigo imaginar (continuar fazendo cinema).”