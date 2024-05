RBD relança o álbum 'Rebels' em vinil duplo azul turquesa

O icônico grupo pop mexicano RBD está relançando o álbum Rebels em uma edição especial em vinil duplo azul turquesa pela Universal Music, já disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 332,40.



Rebels é o quarto álbum de estúdio do RBD e marca a primeira incursão da banda no mercado de língua inglesa, com a maioria de suas canções gravadas em inglês. O disco foi lançado originalmente em 19 de dezembro de 2006 pela EMI e Virgin Records.



Este trabalho conta com algumas músicas dos álbuns anteriores do RBD, sendo traduzidos para o inglês e produzidos com referências do pop, reggaeton, dance-pop e R&B.



Seus singles de destaque são Tu Amor, Wanna Play e Money, Money.



Confira o conteúdo completo do álbum Rebels em vinil duplo:



Disco 1



Lado A



1. Tu Amor

2. Wanna Play

3. My Philosophy



Lado B



1. Connected

2. I Wanna Be The Rain

3. Cariño Mío



Disco 2



Lado A



1. Era La Música

2. Keep It Down Low

3. Happy Worst Day



Lado B



1. This Is Love

2. Save Me

3. Money Money

4. Tu Amor - Navidad Mix