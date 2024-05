Johnny Cash: novo álbum 'Songwriter' revela canções inéditas de 1993

No começo de 1993, o lendário Johnny Cash (1932-2003) se viu sem contrato, após uma carreira de quase quatro décadas, e gravou um álbum de demos de composições no LSI Studios, em Nashville (EUA), com músicas que havia escrito ao longo de muitos anos.



Na época, o LSI era propriedade de seu genro Mike Daniels e de sua filha Rosey, e ele queria ajudar a família financeiramente, ao mesmo tempo em que gravava músicas pelas quais tinha um carinho especial.



Pouco tempo depois da frutífera sessão, Johnny conheceu o produtor Rick Rubin, essas gravações foram arquivadas, e os dois embarcaram em uma importante e prolífica parceria musical que revitalizou a carreira do Man in Black até o fim de sua vida.



Trinta anos mais tarde, John Carter Cash, filho de Johnny e June Carter Cash, redescobriu as músicas e as reduziu apenas aos vocais poderosos e cristalinos de Johnny e ao violão. Ele e o coprodutor David “Fergie” Ferguson convidaram músicos escolhidos a dedo que tocaram com Johnny, incluindo o guitarrista Marty Stuart e o falecido baixista Dave Roe, além do baterista Pete Abbott e vários outros, para se juntarem na Cash Cabin, espaço sagrado em Hendersonville, no Tennessee, onde Johnny compunha, gravava e relaxava.



A missão: dar nova vida às faixas, levando o som de volta às raízes e ao coração daquelas músicas.



“O conselho que meu pai dava para qualquer coisa, na vida ou na música, era sempre ‘siga seu coração’”, disse John Carter. Foi o bom senso do pai que o guiou em cada passo do caminho ao criar Songwriter.



Depois de reduzir as gravações originais apenas aos vocais e ao violão de Johnny, ele procurou Fergie, um velho amigo e engenheiro de Johnny há quase trinta anos, e os dois começaram a criar um álbum que honrasse e amplificasse as composições e a voz atemporal de Johnny, mantendo-se fiel ao espírito das gravações.



Junto com John Carter, Fergie é, sem dúvida, uma das pessoas que mais sabia do que Johnny gostava quando se tratava de gravação, pois eles trabalharam juntos no início dos anos 1980, quando ele era o engenheiro de som dos estúdios de Cowboy Jack Clement, onde Johnny sempre gostava de gravar. Ele continuaria a trabalhar com Johnny em muitos discos, incluindo a maioria de seus álbuns pela Mercury e a aclamada série American Recordings com Rick Rubin. Gravou com Johnny até os últimos dias do cantor, em 2003.



“Ele sempre foi meu herói. Me senti a pessoa mais sortuda do mundo por ter gravado com ele”, disse Fergie.



Dan Auerbach, do Black Keys, toca um solo de guitarra bluesy na faixa Spotlight; Vince Gill empresta sua voz aveludada a Poor Valley Girl. O grande amigo de Johnny e lenda do estilo outlaw country (country fora-da-lei), Waylon Jennings, canta em duas músicas das sessões originais, I Love You Tonite e Like A Soldier.



“Ninguém toca Cash melhor do que Marty Stuart. E Dave Roe, é claro, tocou com meu pai por muitos anos”, disse John Carter. “Os músicos que entraram estavam apenas acompanhando meu pai, sabe? Gravando com ele, coisa que, assim como Marty e Dave, já haviam feito muitas vezes antes. Então eles conheciam suas energias, seus movimentos e deixaram que ele fosse o guia. Foi apenas tocar com Johnny mais uma vez, foi isso que aconteceu. Essa foi a energia da criação.”



Com lançamento marcado para 28 de junho pela Universal Music, via Mercury Nashville e Universal Music Enterprises (UMe), o apropriadamente intitulado álbum Songwriter apresenta músicas escritas exclusivamente por Johnny Cash, um dos maiores compositores e contadores de histórias dos Estados Unidos.



Voltando o foco para as composições do próprio Johnny, a coleção de 11 faixas mostra a amplitude de uma escrita que sempre alcançou a grande extensão da condição humana. Há canções de amor, família, tristeza, beleza, salvação espiritual, sobrevivência, redenção e, claro, um pouco do humor leve pelo qual Johnny era conhecido. E todas elas cantadas com sua inconfundível voz, sua marca registrada.



Songwriter estará disponível para streaming e download, e também em CD e em uma variedade de opções de vinil, incluindo o preto padrão e diversas variantes de cores de edição limitada.