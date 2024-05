Soundgarden relança álbum 'Superunknown' em vinil duplo

O Soundgarden está relançando o álbum Superunknown, um de seus grandes sucessos da carreira, em uma edição especial que celebra seu 35º aniversário. Agora, este trabalho de estúdio da banda liderada pelo saudoso Chris Cornell é relançado em vinil duplo pela Universal Music, via Polydor.



Este produto está disponível na Umusic Store em uma edição limitada por R$ 427,40.



Superunknown é o quarto álbum de estúdio do Soundgarden, lançado originalmente em 8 de março de 1994 pela A&M Records. Produzido por Michael Beinhorn e pela própria banda, este disco foi um sucesso de crítica e comercial, tornando-se o álbum de maior sucesso do grupo, estreando no topo da Billboard 200, o principal chart de álbuns dos EUA, vendendo 310 mil cópias na primeira semana.



Conhecido por exibir uma gama mais diversa de influências, Superunknown pavimentou o caminho do Soundgarden para o estrelato mundial e é notório por ser um álbum sombrio da banda. Suas faixas de desta que são The Day I Tried to Live, My Wave, Fell on Black Days e os singles que conquistaram o Grammy Awards: Spoonman e Black Hole Sun.



Confira o conteúdo completo de Superunknown em vinil duplo:



Disco 1



Lado A



1. Let Me Drown

2. My Wave

3. Fell On Black Days

4. Mailman



Lado B



1. Superunknown

2. Head Down

3. Black Hole Sun



Disco 2



Lado C



1. Spoonman

2. Limo Wreck

3. The Day I Tried To Live

4. Kickstand



Lado D



1. Fresh Tendrils

2. 4th Of July

3. Half

4. Like Suicide

5. She Likes Surprises