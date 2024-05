Conheça Chappell Roan, estrela em ascensão no mundo pop

Natural de Willard, no estado americano do Missouri (EUA), a cantora Chappell Roan, de 26 anos, chama a atenção por sua voz angelical e potente, estilo vibrante dos figurinos e maquiagem, inspirados por artistas de drag, intensa presença de palco — além, é claro, da batida envolvente de suas músicas, que transmitem uma mensagem acolhedora.



Roan contagiou o público da última edição do Coachella com uma apresentação enérgica.



Agora, o single Good Luck, Babe!, lançado no inicio de abril, vem conquistando ouvintes e acaba de levar Chappell Roan, estrela em ascensão no pop atual, à parada da Billboard Hot 100, pela primeira vez. A música, co-escrita e produzida por Dan Nigro (que trabalhou com Olivia Rodrigo em GUTS) e Justin Tranter, atingiu a posição 77 no chart.



A faixa também se destaca no Spotify Global, alcançando a posição 34, com mais de 2,3 milhões de streams, além de ultrapassar a marca de 16 milhões de reproduções na plataforma.



Em setembro de 2023, Chappell apresentou seu aclamado álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, uma coleção de 14 músicas que reverberam sua autenticidade e originalidade, enquanto, ao mesmo tempo, evocam identificação por parte dos fãs.



No álbum, além de chamar a atenção por seu talento inconfundível, é possível perceber o poder da autoconfiança de Chappell, o que torna a artista tão cativante.



Fãs de Olivia Rodrigo adoram ela



Chappel Roan tem sido muito bem-recebida pelos fãs de Olivia Rodrigo ao participar, até este mês, como ato de abertura da primeira parte da turnê Guts, realizada em várias cidades dos EUA.



Em março, a cantora disponibilizou sua participação no Tiny Desk, onde interpretou as músicas Casual, Pink Pony Club, Picture You, California e Red Wine Supernova.





Confira Good Luck, Babe!: