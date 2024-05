O apuro sofrido por Olivia Rodrigo em Londres

A jovem estrela pop Olivia Rodrigo passou um por um apuro durante sua apresentação na cidade de Londres na noite da última terça-feira (14).



A hitmaker de Good 4 U estava no meio de uma performance com a música Love Is Embarrassing no O2 Arena quando seu sutiã de couro preto foi desfeito.



Uma de suas dançarinas de apoio tentou consertar o problema e reintegrá-lo ao corpo da cantora, no entanto, ela finalmente teve que interromper a performance para que pudessem retornar ao meio do palco para um momento coreografado com os outros dançarinos.



Enquanto ela corria de volta para o centro de uma das pistas, Olivia Rodrigo segurou a blusa contra o peito e gritou: "Isso é muito embaraçoso!".



Com o microfone em uma mão e a outra segurando o sutiã, a cantora de 20 anos continuou a música e executou tantos movimentos de dança quanto conseguiu. Assim que a música encerrou, ela deixou o palco rapidamente para consertar o defeito .



"Quase mostrei para vocês, mas está tudo bem agora", disse uma sorridente Olivia Rodrigo, ao retornar ao palco.



O show de terça-feira (14) marcou o primeiro de quatro apresentações que Olivia realizará no O2 Arena.