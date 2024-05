Dua Lipa tem a maior semana de estreia para uma mulher britânica

A cantora Dua Lipa conseguiu estabelecer a maior semana de estreia para uma mulher britânica com o seu mais recente álbum Radical Optimism.



Ao todo, Lipa vendeu mais de 46.300 unidades de seu novo disco e passou a liderar as paradas britânicas nos primeiros sete dias do lançamento, superando o álbum 30 de Adele, que obteve o mesmo desempenho em novembro de 2021.



Radical Optimism também ostenta a maior semana de abertura de qualquer artista musical britânico até o momento em 2024, superando o álbum de Liam Gallagher e John Squire, que alcançou a marca de 39.400 cópias na primeira semana de março.



Radical Optimism se torna o primeiro disco de Dua Lipa a estrear em primeiro lugar no Reino Unido. Para se ter uma ideia, o antecessor Future Nostalgia, um dos trabalhos mais badalados da artista, alcançou o topo no chart britânico em sua segunda semana.



Além disso, a edição em vinil de Radical Optimism é a mais vendida no Reino Unido.



A faixa mais ouvida do álbum no Spotify é Houdini com mais de 453 milhões de plays.