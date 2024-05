Música de Anitta e Madonna cresce 650% no Spotify

Assim como Funk Generation, o novo álbum de Anitta, se tornou um enorme sucesso, ao estrear no topo do ranking semanal do Spotify Brasil, datado de 26 de abril a 2 de maio, a presença da Girl From Rio no show de Madonna, em Copacabana, no último sábado (4), também lhe rendeu um expressivo destaque na plataforma sobre a sua parceria com a cantora americana.



A faixa Faz Gostoso, de Madonna em colaboração com Anitta, registrou um crescimento superior a 650% na plataforma. Sua repercussão também reverberou no Instagram, que chegou a registrar 9.4 mil criações por dia ao som de Faz Gostoso.



Como parte da Celebration Tour, Madonna realizou um megashow na Praia de Copacabana para um público estimado de 1,6 milhão de pessoas, onde apresentou um repertório com os seus grandes sucessos que a artista emplacou ao longo de seus 40 anos de carreira.