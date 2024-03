Lula está em rota de colisão com o Ocidente ("a marcação é constante, mas a distância diminui"). No Brasil, isso não tem a menor chance de dar certo.

Segundo a “Lei de Murphy”, “se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará errado”. A frase é atribuída ao capitão e engenheiro norte-americano Edward Aloysius Murphy Jr, um dos responsáveis pelo desenvolvimento de testes sobre os efeitos da desaceleração rápida em pilotos de aeronaves, que registrava a frequência cardíaca e a oxigenação do sangue dos pilotos. O aparelho estava defeituoso e Murphy foi chamado para consertá-lo. Foi quando descobriu que a instalação estava errada e disse a frase famosa.

A lei de Murphy não tem base científica, mas foi adotada no planejamento, sempre as coisas começam a dar errado. Na verdade, é uma questão de probabilidades. A tese de que o pão cai sempre com a manteiga para a parte de baixo, por exemplo, sempre tem 50% de chance de se confirmar, mas depende da altura da queda, porque muitas vezes não há tempo ou energia suficiente para o pão dar uma volta completa. No fundo, o que torna a Lei de Murphy um sucesso é a memória. Sempre vamos nos lembrar quando algo não deu certo e poderia ser evitado. É o caso da pesquisa Genial-Quest divulgada ontem.

Foi tratada com falsa naturalidade pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que minimizou os números desfavoráveis. Segundo ele, o resultado reflete uma reação dos entrevistados às falas de Lula sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, que tende a se diluir no tempo. É uma avaliação superficial, mas compreensível. Na cozinha do Palácio do Planalto, os resultados negativos são atribuídos à política de comunicação da Presidência, ou seja, ao ministro petista, e não ao presidente da República.

Lula é aprovado por 51% dos entrevistados, enquanto 46% reprovam. Seu governo é avaliado positivamente por 35% e negativamente por 34%. Outros 28% consideram regular. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 municípios, e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento mostra que 60% dos brasileiros acreditam que Lula exagerou ao comparar a ação de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto – nome dado ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial promovido pelos nazistas.

É uma explicação insatisfatória. Os indicadores econômicos vão muito bem, obrigado: queda da inflação, aumento do nível do emprego, crescimento econômico de quase 3%. Se não é a economia, o problema está na política. Mas aí ninguém sequer chega perto de Lula para criticar, porque ele repele quem tem a pretensão de “ensinar a governar”. Sem um estado-maior, como no primeiro mandato, quando tinha ministros que lhe falavam o que não gostaria de ouvir, somente a primeira-dama, Janja da Silva, ousa contrariá-lo, mas sempre em posição mais radical, como no caso dos militares, por exemplo.

Popularidade em baixa

Desde agosto do ano passado, enquanto a economia melhora, a aprovação de Lula vem caindo: era de 60% para 51%; a desaprovação subiu de 35% para 46%. A aprovação somente é alta no Nordeste (68%), empata no Norte e Centro-Oeste (50%), cai no Sudeste (44%) e desaba no Sul (40%). Tanto entre os homens como entre as mulheres, a aprovação é de 51%; era 59% e 60%, respectivamente, em agosto passado. Por faixa de idade, a pesquisa mostra que Lula está falando apenas para a sua geração (61% a 35% entre os idosos), perde apoio entre os jovens (50% a 46%) e os adultos (50% a 50%). Era de 50% a 36% em agosto.

Por nível de escolaridade, tem amplo apoio somente entre quem tem o ensino fundamental (59% a 38%), mas perde entre os que têm o ensino médio (50% a 48%) e o ensino superior (53% a 45%). Entre os mais pobres (até 2 salários-mínimos), tem a sua maior base de apoio (61% a 36%), mas caiu de 56% para 45% entre os que recebem de 2 a 5 salários-mínimos, ou seja, a baixa classe média, na qual sua reprovação subiu de 38% para 52% de agosto até agora. Acima de 5 salários-mínimos houve uma ligeira melhora, mas o jacaré continua de boca aberta: a desaprovação é de 54%, contra 44% de aprovação. Lula mantém sua liderança entre os católicos (58% a 39%), mas a rejeição entre os evangélicos só aumenta (62% a 35%).

Se a tese de Pimenta estiver certa, a Lei de Murphy está sendo confirmada pelo posicionamento de Lula na política externa. Ontem, bateu boca com a líder da oposição Maria Corina Machado, impedida de disputar as eleições pelo presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. O massacre de palestinos em Gaza, que continua, até mitigou a declaração infeliz de Lula sobre o Holocausto, porque a acusação de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu promove um genocídio cada vez mais se ampara em crimes de guerra cometidos pelas tropas de Israel.

Mas sua declaração de que a oposição venezuelana deveria lançar outro candidato, em vez de ficar chorando, improvisada ou não, é mais um desastre político na política externa. Lula está em rota de colisão com o Ocidente (“a marcação é constante, mas a distância diminui”). No Brasil, isso não tem a menor chance de dar certo.