Viajar é uma delícia! E um banho de cachoeira para renovar as energias, melhor ainda!

Se seus planos de verão incluem visitar deslumbrantes cachoeiras, siga as precauções que estão no post do Instagram (fim do texto).

Atenção para pedras próximas à água, que têm limo e são escorregadias. Não mergulhe em águas turvas e lodosas. Emaranhados de troncos e galhos podem prender o nadador no fundo.

Jamais deixe crianças brincando na água sem um responsável por perto.

Em hipótese alguma salte de cabeça em locais desconhecidos, muitas pessoas acabam se machucando gravemente em locais rasos desta maneira.

Busque se informar com quem conheça bem o local sobre as condições de mergulho da cachoeira.

As dicas são dos especialistas parceiros da Associação Férias Vivas e do canal Viajando Direito, juntos por um verão sem acidentes! Veja abaixo.